Al via, dalle 8, lo spoglio delle schede elettorali in Sicilia per le elezioni regionali. Secondo gli exit-poll condotti dall'Istituto Piepoli-Noto per la Rai all'uscita dai seggi, rilevazione che ha coinvolto 4.442 persone, il candidato del centrodestra Nello Musumeci è avanti con il 36-40 per cento, seguito dal candidato governatore del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri che si attesterebbe al 33-37 per cento.

Il candidato del centrosinistra sostenuto dal Pd, Fabrizio Micari, si attesterebbe al terzo posto, arrivando al 16-20 per cento, mentre il candidato della sinistra, Claudio Fava, sarebbe al 6-10 per cento.

Si è votato nell'Isola ieri dalle 8 alle 22. In totale, secondo il dato definitivo, si sono recati alle urne 2.179.474 elettori su 4.661.111, il 46,76% degli aventi diritto, mentre cinque anni fa avevano votato 2.203.165 persone.

Solo in tre province su nove la percentuale è più alta rispetto al 2012: a Messina ha votato il 51,69% (51,24%), a Catania il 51,58% (51,09%) e a Palermo il 46,4 (46,28%).