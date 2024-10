"Silvio Berlusconi sara' l'italiano piu' votato nel prossimo parlamento europeo. Salvini infatti rinuncera' al seggio perche' altrimenti dovrebbe dimettersi da ministro.

Dopo di lui Berlusconi, con 527mila preferenze, e' il piu' votato. Lavorerà per l'Italia in tutte le complesse trattative per le politiche e le cariche europee". Cosi' il senatore Lucio Malan vicecapogruppo vicario di Forza Italia a UnoMattina su Rai1.