La mamma di Elena Del Pozzo, Martina Patti, di 23 anni, rea confessa dell’assassinio, ha ricostruito i momenti in cui ha ucciso la bambina. "L'ho colpita mentre ero girata, non volevo vedere". Dichiarazioni contenute tra le pagine dell'ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne per l'omicidio premeditato aggravato e l'occultamento di cadavere della figlia di 5 anni.

Stralci del provvedimento sono riportati dal Corriere della sera e da La Sicilia. La bimba "vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell'omicidio deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee all'agire", scrive il gip di Catania, Daniela Monaco Crea. La donna, "nonostante il tentativo di lasciar credere di avere agito senza una piena consapevolezza - scrive il gip- è una donna lucida e calcolatrice e se non arrestata potrebbe darsi alla fuga".

"Ho portato Elena in questo campo - precisa Martina Patti al gip- e le ho fatto del male e non ricordo altro e di avere una cosa lunga tipo un coltello, non ricordo dove l'ho preso, non so perché ce l'avevo". E sul momento in cui colpisce la bimba, la donna rivela: "Non ricordo bene, perché ero girata e non volevo guardare".

I "non ricordo" pronunciati dalla 23enne sono diversi: "Non ricordo cosa sia passato nella mia mente quando ho colpito mia figlia, anzi posso dire che non mi è passato nessun pensiero, come se in quel momento fossi una persona diversa", "non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato", "non ricordo di aver sotterrato la bambina, ma sicuramente sono stata io".