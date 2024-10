Uno dei primi oggetti che si toccava quando si andava ad esempio in ristorante, al bar o in pizzeria era il menù, una carta tastata da tutti, un condensato di batteri. Quante volte, infatti, avete avuto riserve nel consultarlo?

Ebbene, l’emergenza sanitaria, come sappiamo, ha amplificato certe paure, rivoluzionato le nostre abitudini e il modo di fruire o di vedere un determinato servizio, ma non solo in chiave negativa. Ha anche sicuramente consentito di apportare cambiamenti positivi.

Tra questi segnaliamo l’eliminazione dei menù, indicato tra i 18 oggetti più sporchi paragonati all’asse del wc (plumbworld.co.uk).

A tal proposito, una soluzione, rapida, smart e accessibile a tutti, è stata lanciata dall’azienda sarda Prossima Isola e si chiama WhereIsNowTM (www.whereisnow.com)

Il funzionamento è molto semplice e, parallelamente, i costi per le aziende sono molto contenuti.

Per i clienti. Al posto del menù il cliente trova sul tavolo un QR code, quel codice a barre bidimensionale già noto. Basta avvicinare la fotocamera del proprio smartphone all’immagine e il gioco è fatto: sul telefono apparirà il pdf del menù che potrà consultare con qualsiasi marca e modello di dispositivo e senza installare alcuna APP. Inoltre se il cliente fosse già in possesso di una vecchia copia, con un click sul PDF potrà caricare quella nuova.

Il vantaggio per l’azienda. Basterà caricare il PDF sulla piattaforma, verrà rilasciato un link ed un QR code che saranno validi per sempre anche dopo la sostituzione o la modifica del file caricato inizialmente. In poche parole, WhereIsNowTM si occuperà sempre di ricercare l’ultima versione del file in maniera automatica ed istantanea.

WhereIsNowTM è un software brevettato, rivolto a tutte le aziende che utilizzano file PDF.

Un esempio, come su scritto, è quello del menù di bar o ristoranti, ma ci sono infiniti utilizzi come: il catalogo del centro benessere, le informazioni in camera dell’albergo, i volantini promozionali, il listino prezzi o la brochure dell’azienda, l’edizione digitale del tuo giornale o della tua rivista.

Per concludere, ci fa piacere segnalare questa idea perché 100% sarda ed eco-sostenibile, consente di eliminare la carta e rispettare l'ambiente attraverso l’uso di documenti digitali; è sicura perché nessuno dovrà toccare supporti fisici veicoli di possibile contagio; universale e 100% compatibile con tutti i dispositivi, di qualsiasi marca e modello; economica, il prezzo è sotto ai 25 euro al mese.