Il trading online, come tutte le modalità di investimento, comporta dei rischi, motivo per cui prima di inziare a investire è fondamentale disporre di competenze adeguate, che possono essere maturate puntando sulla formazione finanziaria.

In particolare, attualmente tra le risorse più richieste per imparare a fare trading è possibile annoverare libri e manuali, disponibili tanto in versioni gratuite che a pagamento, anche presso le migliori piattaforme di investimento.

I migliori manuali di trading gratuiti

Nell'ambito del materiale formativo gratuito, un vero e proprio punto di riferimento è il manuale di trading fornito da LiquidityX, consigliato anche dai migliori siti dedicati al mondo degli investimenti, come per esempio tradingonlineguida.com. Si tratta di un testo dettagliato e al tempo stesso chiaro, che permette di apprendere le nozioni e i concetti fondamentali per iniziare a operare sui mercati con consapevolezza.

Le stesse peculiarità sono analogamente offerte anche da altri ottimi broker certificati ufficialmente, come ad esempio Trade.com, il quale propone un totale di 15 lezioni video da seguire senza costi e nei tempi che si desiderano. E-toro fa anche un passo in più e mette a disposizione copy trading sia per investimenti reali che con la simulazione di un conto demo, permettendo agli aspiranti trader di imparare direttamente sul campo, con esempi reali e, se s'investe, con la possibilità di ottenere persino qualche vantaggio.

Molto gettonata è anche la Trading Academy di XTB, un e-book che si snoda tra vari livelli di difficoltà che vanno da quello base ai più avanzati, per andare incontro a ogni esigenza. Tra gli argomenti, si ritrovano approfondimenti sulle criptovalute, con tutte le news necessarie; sono spiegate le potenzialità degli ETF, nonché tutte le prospettive di mercato.

Quali libri di trading acquistare?

Chi desidera invece sfogliare le pagine cartacee di un classico libro, può riferirsi a nomi noti che approfondiscono aspetti fondamentali del trading online: come, ad esempio, Benjamin Graham, che nel suo "L'investitore intelligente", specie nella versione revisionata, propone una vera e propria filosofia delle finanze. Essa esclude l'improvvisazione così come altri errori che si possono facilmente compiere involontariamente. Già dalla metà del secolo scorso, questa guida si compone quindi di principi base che, anche applicati al presente, restano comunque estremamente validi.

Più avanzato è invece il livello raggiunto da George A. Fontanills nel suo "Manuale di trading in opzioni". E tuttavia, anche un neofita può imparare molto soprattutto dalla prima parte del libro, ove si ritrovano spiegazioni fondamentali che portano poi al ragionamento che concerne la valutazione del rischio e l'analisi tecnica dei vari mercati.

Dal titolo solo in apparenza spensierato, "A spasso per Wall Street" di Burton Malkiel è invece una guida consapevole e ben delineata che riguarda soprattutto gli investitori medi che devono districarsi in una sorta di giungla in cui prevalgono i fondi speculativi.

John Murphy ha invece scritto: "Analisi tecnica dei mercati finanziari: Metodologie, applicazioni e strategie operative", un libro di quasi 400 pagine nelle quali si possono scoprire tutti i segreti dell'analisi tecnica, grazie a grafici esplicativi. Viene eviscerato ogni singolo componente di tale analisi fondamentale, dalle metodologie migliori ai cicli temporali, senza dimenticare le strategie di trading.

Naturalmente, si può benissimo integrare una modalità all'altra, partendo da un corso gratuito ben strutturato proposto da una piattaforma di trading, per completare la propria istruzione e approfondirla attraverso i migliori testi. L'importante sarà sempre studiare al fine di minimizzare quanto possibile le perdite, massimizzando invece le possibilità di successo.