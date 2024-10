“La pioggia ha già raggiunto le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna con accumuli importanti in Liguria, dove si raggiungono già picchi di 200-300 litri di pioggia per metro quadrato caduti nelle ultime 12 ore sui Bacini padani di levante e marittimi centrali, nella zona tra Savona e Genova.

Oggi è in vigore l'allerta Meteo della Protezione Civile rossa in Veneto, arancione in Liguria, Lombardia e Friuli. L’intensa perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia apre la strada a una lunga fase caratterizzata da tempo decisamente autunnale. Nel corso delle prossime ore saranno coinvolti tutte le regioni del Nord, quelle tirreniche e le Isole, con il rischio di forti rovesci e temporali e locali nubifragi. Le proiezioni dei nostri modelli matematici - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - mostrano al Nord notevoli accumuli di pioggia anche oltre i 100-150 l/m2, in particolare sulle zone prealpine e pedemontane, con abbondanti nevicate in alta quota sulle Alpi.

Il limite delle nevicate, inizialmente intorno ai 1800-2000 metri, si abbasserà gradualmente con il passare delle ore, fino a scendere intorno agli 1000 metri domenica notte. La fase di maltempo si protrarrà anche all'inizio della settimana coinvolgendo tutto il Paese: la perturbazione darà origine infatti ad un vortice di bassa pressione capace di portare nelle giornate di lunedì e martedì piogge da Nord a Sud, un generale e sensibile calo delle temperature e venti intensi”.

PIOGGE ABBONDANTI. NORD ITALIA IN PRE-ALLARME: ALLERTA Meteo IN LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO E FRIULI Il Nord Italia è in stato di allerta per le piogge abbondanti: l'allerta Meteo della Protezione Civile è stata diramata oggi in Veneto (allerta rossa sul settore del Piave Pedemontano), Lombardia (allerta arancione per rischio idraulico sul Nodo Idraulico di Milano e idrogeologico sui settori di Laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche), Liguria (allerta arancione sui settori centro-orientali della regione) e Friuli (allerta arancione sul bacino del Livenza, del Lemene, del Tagliamento e del Torre).

Oggi i fenomeni potranno risultare particolarmente intensi e abbondanti su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia e, nella seconda parte della giornata, sul Triveneto e nelle regioni centrali tirreniche con rischio di forti temporali. In tutti questi settori si potranno avere accumuli di pioggia superiori a 50 litri per metro quadrato nell’arco delle 24 ore e picchi localmente oltre i 100-150 litri per metro quadrato a ridosso della fascia alpina e prealpina centro-orientale (tra Lombardia e Friuli) e nel settore della Liguria centrale. Da segnalare, inoltre, che nelle zone in cui sono attese le precipitazioni più intense le conseguenze potrebbero essere amplificate dallo stato del suolo che si presenta molto arido e quindi più impermeabile a causa della grave siccità.

PREVISIONI PER DOMENICA Maltempo al Nord, regioni Tirreniche e Sardegna con piogge e temporali anche di forte intensità. Neve sulle Alpi con quota in graduale diminuzione. Basso rischio di piogge in Abruzzo e Molise. Fino al pomeriggio resistono ampie schiarite al Sud. Rovesci e temporali intensi nella prima parte della giornata al Nord-Ovest, in spostamento verso Nord-Est, Toscana e Lazio nel pomeriggio; verso sera aumenta l’instabilità con temporali anche in Campania, Basilicata Calabria e Sicilia. Temperature in calo al Nord e in Sardegna. Giornata ventosa, tranne all’estremo Sud. Mari molto mossi o agitati.

PREVISIONI PER LUNEDÌ Piogge sparse al Nord con quota neve in calo anche fino a 500-700 metri al mattino sulle Alpi occidentali. Marcata instabilità al Sud e sulle Isole con rovesci e temporali anche forti sul basso versante Tirrenico. Al Centro qualche pioggia dal pomeriggio, in intensificazione in serata. A fine giornata rischio di forti piogge in Emilia. Nella notte tra lunedì e martedì la neve cadrà anche fino a 1000 metri sull’Appennino settentrionale e fino a 1400-1500 metri sui rilievi del Centro Italia. Temperature in calo ovunque. Venti ancora molto intensi in prevalenza settentrionali, tranne al Sud.

TENDENZA, LA PROSSIMA SETTIMANA CLIMA FREDDO E PIOVOSO: AL NORD SARÀ UN PRIMO ASSAGGIO D’INVERNO Il vortice di bassa pressione che si formerà con l’arrivo di aria fredda anche martedì farà sentire i suoi effetti sul nostro Paese con piogge soprattutto al Nord e temporali al Sud e sulle Isole. Al Centro-Sud assisteremo ad un ulteriore calo termico. Mercoledì migliorerà al Nord, con residua instabilità al Cs. Si indebolisce il centro di bassa pressione. Anche nella seconda parte della settimana il tempo sarà a tratti perturbato con altre piogge e perturbazioni in arrivo sull’Italia.