Ecco le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

MARTEDI' 2, Nord: ?tempo stabile ma con formazioni di foschie dense e banchi di nebbia in sollevamento diurno con formazione di estesa copertura nuvolosa bassa su gran parte delle regioni. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento sulla Liguria con deboli piogge a fine giornata.

Centro e Sardegna: ?generali condizioni di bel tempo con annuvolamenti bassi su Sardegna occidentale e su Lazio meridionale ed in serata anche su Toscana ed Umbria con qualche debole fenomeno sui rilievi toscani.

Sud e Sicilia:? nubi sparse sulla Sicilia, a tratti più compatte sul settore orientale. Prevalenza di cielo poco nuvoloso sulle restanti regioni con un po' di nubi in più attese a fine giornata sulla Campania centro settentrionale.

Temperature: minime in lieve aumento sulla pianura padana ed in generale

diminuzione sul resto della penisola; massime in rialzo sulla pianura padana, in calo sulle regioni tirreniche peninsulari e senza sostanziali variazioni altrove.

MERCOLEDI' 2: NORD - estese foschie dense e banchi di nebbia in parziale sollevamento su gran parte delle regioni. Nubi più compatte su Liguria e Triveneto con possibili deboli precipitazioni su Levante ligure, Friuli Venezia Giulia e coste romagnole.

CENTRO E SARDEGNA - annuvolamenti estesi e compatti su Sardegna settentrionale, Toscana, Umbria e Lazio con deboli precipitazioni, più consistenti sull'alta Toscana, ed in successiva estensione alle coste delle Marche. In serata ulteriore aumento delle nubi con fenomeni localmente più consistenti su Umbria e settori settentrionale e meridionale del Lazio.

SUD E SICILIA - molte nubi sulle regioni tirreniche con associate deboli precipitazioni su Campania e Sicilia meridionale, nubi sparse altrove. In serata tendenza a moderata intensificazione dei fenomeni sulla Campania centro-settentrionale.

TEMPERATURE: minime stazionarie o al più in lieve calo al nord; in lieve aumento sulle regioni tirreniche peninsulari e senza variazioni di rilievo altrove. Massime in generale lieve rialzo.

VENTI: deboli variabili al nord; deboli dai quadranti occidentali con rinforzi su Sardegna settentrionale, Toscana ed aree appenniniche.

MARI: mossi Ionio meridionale, Stretto di Sicilia, Tirreno settentrionale e Ligure con moto ondoso in aumento su questi ultimi due; poco mossi gli altri mari ma con moto ondoso in aumento su Adriatico centro-settentrionale e Tirreno centro-meridionale.

GIOVEDI' 3: condizioni di moderato maltempo su Emilia Romagna, regioni centrali e Campania con rovesci sparsi in trasferimento durante la seconda parte della giornata a Molise, Puglia settentrionale e restante settore tirrenico meridionale. Variabilità sul resto del nord con alternanza di nubi ed ampie schiarite.

VENERDI' 4: residua instabilità al sud con nubi temporaneamente consistenti e qualche debole pioggia sparsa. Prevalenza di bel tempo altrove con un po' di nubi in più su Piemonte, Liguria e Sardegna centro-settentrionale in attesa di un nuovo aumento della nuvolosità al nord-ovest ed alta Toscana con fenomeni a fine giornata.