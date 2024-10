Trionfo Made in Italy a Montecitorio, sede Camera dei Deputati, con i big del food and beverage che hanno illuminato l'illustre cerimonia di premiazione delle 100 Eccellenze Italiane 2023, alla presenza delle Istituzioni e del Vice Presidente Camera On. Giorgio Mulè. Acqua Smeraldina eletta tra le migliori eccellenze. Nelle ultime settimane sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti a realtà aziendali e professionisti che si sono contraddistinti per qualità e innovazione nell'annata appena conclusa.

Acqua Smeraldina è stata inserita tra le cento migliori storie di successo per la serata di gala delle 100 Eccellenze Italiane 2023. Il Presidente Mauro Solinas ha ritirato personalmente il riconoscimento a Montecitorio, chiamato sul palco dalla conduttrice Alda D'Eusanio. Tra i big premiati Paolo Bonolis per la tv e Gianluigi Buffon per il calcio. Ma anche illustri player del panorama food, espressione dell'ingegno italiano, eccellenza Made in Italy e del miglior know-how. Per questa 9^ edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altri Ministeri (con la presenza dell’editore Dott. Riccardo Dell’Anna che pubblicherà a inizio2024 il volume delle 100 eccellenze italiane) a livello food and beverage sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti.

Tra i protagonisti dell’evento che sono saliti sul palco a ritirare l’ambito riconoscimento annuale l’azienda Inalpi nel lattiero-caseario, così come il giornalista e pluripremiato food manager Daniele Bartocci (giudice del campionato ‘King of Pizza’ su Sky), Prof. Giorgio Calabrese che ha espresso il suo giudizio ottimistico sulla cucina italiana, e appunto Mauro Solinas. Qui il video integrale della cerimonia del 30 novembre alla Camera la premiazione di Acqua Smeraldina durante l'evento https://webtv.camera.it/evento/23957 trasmesso in diretta dalla web tv della Camera Deputati.