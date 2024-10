È morto oggi Benedetto XVI. "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano", si legge nel comunicato della Santa Sede.

Il papa emerito e 265esimo successore di Pietro alla guida della Chiesa aveva 95 anni. Nato in Marktl am Inn, nel territorio della Diocesi di Passau (Germania), il 16 aprile 1927, si dimise nel febbraio 2013.

Teologo e conservatore, dopo un intenso pontificato, con la sua rinuncia al segnò una pagina epocale della storia della Chiesa.

Joseph Ratzinger, nato in un'umile famiglia bavarese, entrò dodicenne in seminario dove si distinse con un percorso brillante. A 30 anni iniziò la prestigiosa carriera accademica. Partecipò come "perito teologico" al Concilio Vaticano II. Fu nominato arcivescovo da Paolo VI che gli consegnò la berretta cardinalizia nel 1977. Giovanni Paolo II lo volle accanto a sé a Roma, nel 1981, come prefetto della congregazione per la Dottrina della fede.

Morto Wojtyla, Ratzinger fu eletto il 16 aprile 2005 come suo successore. "Sarò un umile servitore nella vigna del Signore", annunciò ai fedeli all'alba dei suoi otto anni di pontificato.

Da lunedì 2 gennaio sarà possibile accedere alla camera ardente in San Pietro. I funerali di Benedetto saranno celebrati da Papa Francesco giovedì 5 gennaio.