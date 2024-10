È morto a 90 anni l'imprenditore Loris Meliconi, patron dell'omonima azienda di Granarolo Emilia (Bologna), celebre per aver inventato il guscio salva-telecomando reso famoso da uno spot televisivo in cui veniva fatto rimbalzare.

La missione della Meliconi, nata nel 1967, era quella di trovare soluzioni e idee innovative per la vita casalinga quotidiana. In tanti ricorderanno la 'scopa-gomma'. Negli ultimi anni aveva avviato la produzione di supporti per smart tv, accessori audio-video e design studiati per il mobile.

Loris Meliconi, classe 1930, giocò nel ruolo di portiere per la Pistoiese in serie C fino a 32, quando iniziò a studiare invenzioni per la casa. Alla guida dell'azienda ora ci sono i figli Patrizia e Riccardo.