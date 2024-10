“Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo”. A darne la notizia è Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotore di EutanaSia legale e Congresso mondiale per la libertà di ricerca. E’ lui che ha accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani, rimasto tetraplegico e cieco in seguito a un incidente, per sottoporsi al suicidio assistito.

«Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con l’aiuto del mio Stato. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringrazierò fino alla morte. Grazie Marco. Grazie mille», è il messaggio di dj Fabo in un video.