E' morta Anna Marchesini. L’attrice aveva 63 anni.

A dare l'annuncio su Facebook il fratello Gianni: "Prima che lo sappiate da quel tritacarne dell'informazione tengo a dirlo io. Ora in questo momento è morta mia sorella Anna Marchesini. Grazie a tutti. Non sarò in grado di rispondervi".

La grande artista della risata era malata da tempo di artrite reumatoide.