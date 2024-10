È tornato in libertà uno degli sfregiatori di Lucia Annibali, l'avvocatessa ed ex deputata sfigurata dieci anni fa con l'acido su mandato dell'ex fidanzato, Luca Varani. Rubin Talaban, 41 anni, condannato con sentenza definitiva a 12 anni di reclusione, ha scontato 9 anni di carcere ed è stato espulso dall’Italia per fare ritorno in Albania.

La scarcerazione del 41enne risale all’aprile scorso fa ma la notizia si è appresa soltanto ora ed è stata rilanciata da alcuni quotidiani come "Il Messaggero", “Corriere Adriatico” e il “Resto del Carlino”.

L’uscita dal carcere era prevista per il 9 ottobre 2024 ma è stata anticipata sfruttando una norma relativa a reati commessi da stranieri. Sono invece ancora in carcere il complice Altistin Precetaj, condannato anche lui a 12 anni, e il mandante Luca Varani, che sta scontando una pena di 20 anni.