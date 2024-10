Era stato accompagnato in caserma per aver commesso un reato. Mentre era negli uffici della stazione di Monticelli (Piacenza) ha approfittato della distrazione di un militare per rubargli 40 euro dal portafogli.

Un 19enne, residente in città ma originario dell’Ucraina, un paio di giorni fa è stato arrestato per furto aggravato. Il carabiniere però lo ha sorpreso in flagranza, recuperando le banconote infilate nella tasca del giubbotto.

Per il ragazzo sono quindi scattate le manette.