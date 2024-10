E' intervenuto durante una rissa fra genitori dei bambini nel corso di un torneo di calcio fra Polis e Muggiò, presso l'oratorio di Seregno a Monza. Un dirigente della Polis Sgp ha perso un rene e ha rischiato di perdere la milza, dopo essere stato aggredito con un calcio alla schiena.

Il fatto è accaduto domenica scorsa, quando un'accesa discussione fra papà sugli spalti è sfociata nella violenza. Rientrato a casa, l'uomo si è sentito male ed è andato in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Dopo l'asportazione del rene è stato ricoverato in terapia intensiva, e questa mattina le sue condizioni si sono stabilizzate. Indagini in corso da parte dei carabinieri per rintracciare il responsabile.