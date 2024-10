Ci sono due giovani di origini nuoresi tra i feriti del sisma che nella notte fra il 23 e il 24 agosto ha colpito il centro Italia.

Filippo Sanna, di 23 anni, e la sorellina Irene, di 16, vivevano infatti con la famiglia ad Amatrice, uno dei centri simbolo di questo immane disastro, quando la terra ha tremato e la loro casa è crollata.

Filippo, purtroppo, ha passato molto tempo sotto le macerie di quella che era la sua abitazione e versa in gravi condizioni di salute. Dopo essere stato tratto in salvo, il giovane è stato trasportato in elicottero all'Ospedale di Pescara dove è ricoverato nel reparto di rianimazione. Meno critiche le condizioni della sorellina Irene, estratte dalle macerie nelle ore immediatamente successive al sisma dopo che i genitori, disperati, si erano ritrovati in strada accorgendosi che proprio lei e il fratello maggiore mancavano all'appello.

I due fratelli vivevano col padre Mario Sanna, 55 anni, rappresentante di commercio cresciuto a Nuoro dove è molto noto e stimato, la madre Stefania Ciriello, medico di base del centro laziale, e il fratello Riccardo di 19 anni.

Sono ore di attesa, dunque, per conoscere le reali condizioni di salute del giovane Filippo la cui prognosi, per ora, è riservata.

