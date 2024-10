Diversi dubbi sarebbero maturati in questi giorni sulla morte del sensitivo Paolo Bucinelli, in arte Solange. "Non soffriva di alcuna patologia ma qualche giorno prima so che era andato all’ospedale di Livorno perché aveva avuto uno svenimento ma i medici gli avevano detto che era stato un calo glicemico e lo avevano rimandato a casa", aveva dichiarato al Corriere l’attore e imitatore Dario Ballantini, amico di Solange.

Il tutto era stato confermato anche da Nicola Rossi, amministratore delegato della tv toscana Canale 50, il quale aveva accompagnato il sensitivo al pronto soccorso dopo il malore. Secondo Rossi, Bucinelli lamentava da diverso tempo disturbi di stomaco ma le analisi effettuate all’ospedale livornese erano buone. Il sostituto procuratore Sabrina Carmazzi ha disposto alcuni accertamenti tra cui l'autopsia sulla salma della vittima.

Il cadavere di Solange era stato trovato all'interno dell'appartamento di Mortaiolo (Livorno), dove viveva.