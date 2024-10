L'Italia attende col fiato sospeso di conoscere novità positive sulla sorte di Alex Zanardi, ricoverato a Siena dopo il brutto incidente di alcuni giorni fa. Oltre alla moglie Daniela, un'altra persona vive queste ore con particolare apprensione: è il figlio Niccolò.

Il giovane, 22 anni, ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto del padre con scritto: "Forza papà, ti aspetto, torna presto". Oggi, poi, ha condiviso una foto della sua mano insieme a quella dell'atleta. "Io questa mano non la lascio - si legge nella didascalia -. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti".

In un post di un po' di tempo fa, invece, Niccolò Zanardi commentava una foto che lo ritraeva sorridente col padre scrivendo: "Alex Zanardi. Tutti dicono che sia un esempio come sportivo, io penso che sia un esempio come padre".