Tragedia in Puglia, dove un bambino di sei anni è annegato in mare durante un campo estivo.

Il dramma si è consumato nelle acque di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), a largo del lido "Paradiso dei Giovani". La vittima, di origini romene, stava giocando in acqua. I soccorritori sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il bimbo, che avrebbe compiuto 7 anni il 21 luglio, era nato a Cerignola (Foggia) ma risiedeva a Canosa di Puglia. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuto un equipaggio dell'elisoccorso.

"Il bimbo era riverso con il viso sull'acqua, uno specchio di 15-20 centimetri di mare. È stato portato sulla battigia e sono state fatte le manovre di rianimazione, di massaggio cardiaco. È stato anche intubato. Nonostante si sia andati anche oltre i tempi canonici di rianimazione cardio polmonare non hanno aiutato la ripresa del bambino". Lo ha detto Donatello Iacobone, direttore del 118 della Asl locale. "Purtroppo il bimbo dei sei anni è stato trovato in arresto cardiaco. Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia ma non c'è stato nulla da fare".