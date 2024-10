A Napoli, nel quartiere del Vomero, è stato rinvenuto in un appartamento il cadavere di un 68enne. L’anziano viveva da solo, il suo corpo è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione. Da diverso tempo i vicini di casa non avevano sue notizie, e insospettiti da un odore proveniente dall’abitazione, hanno subito chiamato il 113. Il decesso potrebbe risalire a diverse settimane fa, forse mesi, ma bisognerà attendere gli esami dell’autopsia per stabilire data e cause del decesso. Durante il sopralluogo non sono emersi segni che farebbero pensare a una morte violenta.

L'uomo, che stando a quanto raccontano dai vicini non riceveva visite da amici o parenti, conduceva una vita molto solitaria, uscendo raramente dall’appartamento, per questo motivo inizialmente non si sarebbero preoccupati più di tanto. Per entrare in casa i Vigili del Fuoco hanno usato una scala esterna, così da poter accedere dal balcone. Una volta dentro hanno trovato il corpo, ormai in stato avanzato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, contattati subito dopo la chiamata dei vicini nella speranza che l'uomo fosse ancora vivo, e una pattuglia della polizia.

L’appartamento, che è stato trovato in ordine, e la porta d’ingresso priva di segni di forzatura e regolarmente chiusa dall'interno, farebbero momentaneamente escludere l'ipotesi di una morte violenta. L’anziano signore potrebbe essere deceduto per cause naturali o per qualche sfortunato incidente domestico. In attesa di rintracciare eventuali parenti, la salma è stata affidata al Comune.