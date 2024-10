Il premier Draghi aprendo il Global Health Summit a Roma: si deve vaccinare il mondo rapidamente, la priorità è vincere la pandemia in vista di quelle future. Obiettivo del Summit - ha ricordato von der Leyen - è assicurare vaccini a tutti, entro il 2021, 100 milioni di dosi ai Paesi a basso-medio reddito. L'Italia - ha annunciato Draghi - ha donato 86 milioni di euro a Covax e altri 30 a progetti multilaterali collegati. Ora "intendiamo aumentare in modo significativo questo contributo e incrementarlo di almeno 300 milioni di euro".

Dalla Cina altri 3 miliardi di dollari in aiuti per i prossimi 3 anni nei Pvs" ha assicurato Xi Jinping. Kristalina Georgieva (FMI) vuole un piano da 50 miliardi di dollari perché "non ci può essere una fine della crisi economica senza una fine della crisi sanitaria".