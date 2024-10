"L’Italia ha accolto i rifugiati dall’Ucraina a braccia aperte. Oltre 85 mila di loro - per la maggior parte donne e bambini - hanno cercato nel nostro Paese rifugio dalla guerra. Gli italiani hanno spalancato le porte delle proprie case e delle scuole. Non ci giriamo dall’altra parte". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel videomessaggio all’evento finale della campagna di raccolta fondi internazionale Stand up for Ukraine in corso a Varsavia.

Oltre ai 610 milioni per i profughi e per l’assistenza finanziaria al governo ucraino, "abbiamo fornito ulteriori aiuti a coloro che si trovano in Ucraina e nei Paesi limitrofi - ha aggiunto il premier - attraverso la Croce Rossa Internazionale e altre organizzazioni. Di fronte alla guerra, difendiamo la vita umana e aiutiamo chi ha bisogno".