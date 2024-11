Lacrime e sangue versati sulle strade della penisola, dove sue giovanissimi hanno perso la vita la scorsa notte. La prima una giovane di 17 anni, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale che ha coinvolto l'auto su cui si trovava e un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta, mentre il fidanzato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Campobasso in condizioni critiche.

L'incidente è avvenuto sulla statale 647 Bifernina, presso il viadotto Ingotte. L'uomo alla guida dell'auto era il compagno della ragazza deceduta. Le autorità competenti stanno indagando sulle circostanze e le cause dell'impatto.

Il secondo un giovane di 18, morto in seguito a un incidente stradale in località Ferriera di Torgiano (Perugia). Era alla guida della sua moto 125, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con una Fiat Panda.

Nessuna conseguenza per il conducente della vettura, mentre il ragazzo non è sopravvissuto allo scontro ed è spirato in ospedale dopo essere stato trasportato dall'ambulanza del 118.