Papa Francesco ha scelto di celebrare il Giovedì Santo con il cardinale Angelo Becciu. Lo hanno fatto sapere fonti vicine al porporato, spiegando che intorno alle 17.30 Papa Francesco ha celebrato la messa in Coena Domini nella cappella dell'appartamento privato di Becciu nel palazzo del Sant'Uffizio, a poche centinaia di metri dalla Casa di Santa Marta. Un evento inaspettato che ha "emozionato" Becciu, come ha spiegato all'Ansa da Pattada il fratello Tonino: "Angelo era contento ed emozionato, mi ha chiamato al telefono per darmi la buona notizia, ci teneva a comunicarcelo personalmente. Sua Santità è andato nel pomeriggio nel suo appartamento e hanno celebrato insieme la Coena Domini. Siamo tutti molto contenti. E' davvero una bella cosa".

Fonti vaticane giudicano "non strano un gesto di paternità così, in un giorno come questo, il Giovedì Santo". Sarebbe stato lo stesso Pontefice a dare il via libera al cardinal Becciu perché facesse sapere del loro incontro. Non sarebbe comunque la prima volta che il Papa sente Becciu in questi sei mesi, ma ci sarebbero state periodicamente telefonate.