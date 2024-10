È sempre più piccolo il cerchio dei ricercati più pericolosi da parte del gruppo Interforze, ora sono in quattro.

Si tratta di Attilio Cubeddu (Anonima Sequestri), Giovanni Motisi (Cosa Nostra), Renato Cinquegranella (Camorra) e Pasquale Bonavota ('ndrangheta).

Attilio Cubeddu, nato il 2 marzo 1947 a Arzana, è ricercato dal 1997 per non aver fatto rientro nella Casa Circondariale di Badu è Carros dopo un permesso. Era stato arrestato per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime. Il 18 marzo 1998 le ricerche si sono estese in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali.

Giovanni Motisi, nato il primo gennaio 1959 a Palermo, è ricercato dal 1998 per omicidi, dal 2001 per associazione di tipo mafioso ed altro, dal 2002 per strage ed altro. Deve scontare l'ergastolo. Il 10 dicembre 1999 sono state ampliate le ricerche in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali.

Renato Cinquegranella, nato il 15 maggio 1949 a Napoli, è ricercato dal 2002 per associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in omicidio, detenzione e porto illegale di armi, estorsione ed altro. Il 7 dicembre 2018 sono state diramate le ricerche in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali.

Infine, Pasquale Bonavota, nato il 10 gennaio1974 a Vibo Valentia, è invece ricercato dal 2018 per "associazione di tipo mafioso" e "omicidio aggravato in concorso".