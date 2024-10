A Milano un anziano ha tentato di uccidere a colpi d'arma da fuoco la moglie in un appartamento, in via delle Forze Armate.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo di 81 anni, dopo aver sparato alla moglie, sua coetanea, avrebbe poi rivolto l'arma contro se stesso.

Entrambi ricoverati in ospedale, versano in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della questura.