A causa di un malore in aula accusato da Gabriel Falloni, a processo per l'omicidio di Elena Raluca Serban, il presidente della Corte d'Assise Eugenio Gramola ha sospeso il dibattimento per una decina di minuti.

L'imputato è svenuto dopo aver visto le immagini della vittima. In Tribunale è arrivata l'ambulanza con il medico.