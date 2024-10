Davanti al gip di Aosta si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriel Falloni, il 36enne in carcere a Brissogne (Aosta) per l'omicidio della 32enne Elena Raluca Serban, avvenuto sabato scorso.

L'interrogatorio di garanzia si è svolto questa mattina, con collegamento da remoto.

Falloni, domiciliato nel paese di Nus e difeso dall'avvocato Marco Palmieri, è indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. In base alle indagini della procura e della polizia, ha sgozzato la donna con la quale aveva preso appuntamento tramite un sito di annunci per escort.