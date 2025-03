Una terribile tragedia è avvenuta a Genova dove una donna di 57 anni è morta schiacciata da una palma caduta in piazza Paolo Da Novi.

Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo per la donna non c'era stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La palma era sotto controllo tramite sensori, ma, come riporta TgCom 24, pare non abbiano segnalato alcun pericolo prima del crollo. L'albero è crollato dalle radici senza spezzarsi, probabilmente a causa del maltempo.

La pianta, sempre come riporta il quotidiano online, sarebbe stata segnalata come pericolante da diversi anni e veniva regolarmente monitorata dai tecnici. Lo avrebbero riferito i commercianti della zona. Il pubblico ministero di turno ha aperto intanto un'inchiesta per omicidio colposo.