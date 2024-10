Si chiamava Maria Francesca Cubeddu la 70enne di origini sarde morta a Livorno dopo essere stata investita.

La vittima, originaria di Macomer e residente a Firenze, è stata investita in viale Italia tra le 21.45 e le 22 del 6 luglio. Un’auto l’ha centrata in pieno mentre attraversava la strada scaraventandola contro alcuni mezzi in sosta.

La donna è stata subito trasportata in pronto soccorso ma al suo arrivo in ospedale è stata colta da un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono via via peggiorate fino a che i medici non ne hanno constatato la morte.