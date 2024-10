Terence Hill dice addio al personaggio di Don Matteo, il parroco più amato dal pubblico italiano. Colpo di scena per la storica fiction Rai in onda dal gennaio 2000: dopo ventuno anni l’attore 82enne saluterà il pubblico con la tredicesima edizione, in registrazione nelle prossime settimane.

Raoul Bova prenderà il suo posto. Non è ancora chiaro se l'uscita di scena del sacerdote interpretato da Hill sarà dovuta a un improvviso trasferito, alla morte o a un altro imprevisto.

Una scommessa importante e delicata per una delle fiction di Rai1 di maggior successo. Alcune curiosità: il titolo inizialmente sarebbe dovuto essere Il diavolo e l’acqua santa. Per il ruolo di protagonista si era pensato a Lino Banfi e Giancarlo Magalli. Poi venne invece incaricato Terence Hill.