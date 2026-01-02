Domenica 4 gennaio torna l’appuntamento con #DomenicalMuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.

L’edizione precedente, dello scorso 7 dicembre, ha registrato 247.108 ingressi, confermando il grande interesse dei cittadini per le offerte culturali statali. L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale italiano e avvicinare un pubblico sempre più ampio a musei e siti storici.

Tutte le informazioni, compreso l’elenco completo degli istituti aderenti, sono disponibili sul sito ufficiale http://cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull’app Musei italiani, strumento utile per pianificare la visita e consultare eventuali dettagli su orari e modalità di prenotazione.