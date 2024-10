Si svolgerà domani l'autopsia sul corpo di Alessandra Piga, la giovane madre di 25 anni originaria di Maracalagonis ammazzata a coltellate due giorni fa in una villetta nella periferia di Castelnuovo Magra. L'assassino, il 29enne Yassine Eroum, ex compagno della vittima, è accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo quanto appreso la ragazza è stata massacrata con almeno dieci coltellate.

La ferita mortale è stata inferta alla gola. Alessandra avrebbe tentato coraggiosamente di difendersi, come testimoniano le ferite alle braccia, e di scappare: le tracce di sangue infatti sono state trovate sparse in diverse stanze della villetta. Domani sera alle 21 a Castelnuovo Magra si terrà una fiaccolata promossa dall'Associazione Vittoria in memoria della giovane donna: "Questa tragedia, la terza sul nostro territorio ci ha profondamente scosso", scrivono i responsabili dell'associazione annunciando l'iniziativa.

"La rabbia, la tristezza e lo sconforto sono le emozioni che si alternano e convivono in noi. Non l'incredulità perché sappiamo benissimo quanto troppo spesso il maggior pericolo lo si abbia tra le mura domestiche. Chiediamo a tutti di unirsi a noi perché questa simbolica fiaccolata sia un momento per stringersi attorno alla famiglia e agli amici di Alessandra e un segnale per dire basta a questa mattanza", concludono.