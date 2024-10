"L'approvazione dell'ordine del giorno a mia prima firma che prevede l'istituzione di specifiche aree a fiscalità ridotta in Sardegna a sostegno delle attività ovicaprine, è un'ottima notizia per un settore trainante della regione. Parliamo di un comparto che conta 50 mila aziende e circa 40 mila addetti". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis.

"Già nel 2010 - aggiunge - allevatori e pastori di tutta Italia avevano manifestato a Roma per protestare contro il prezzo del latte, sceso a 60 centesimi al litro. Per le aree della Regione Sardegna è dunque opportuno intervenire, oltre che con i sostegni sul prezzo del latte e gli interventi previsti dal decreto legge n. 27 del 2019".

"Il via libera della Camera alla mia proposta - prosegue l'esponente di Fi - è dunque certamente un primo passo a sostegno di allevatori e attività di settore, ma c'è ancora molto da fare e il governo deve farsi carico di garantire la continuità produttiva di un settore cardine per l'economia sarda".