L’hanno trova stesa sul letto della sua cameretta, senza vita. Aurora Grazini, di Montefiascone (Viterbo) aveva solo 16 anni, sembrerebbe che avesse problemi di salute legati a perdita di peso.

In seguito a un malore venerdì sarebbe stata portata in ospedale e dimessa dopo alcuni controlli.

La Procura di Viterbo ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Sarà l'autopsia, prevista per martedì prossimo, a chiarire le cause della morte.