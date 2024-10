Mentre la piattaforma Dazn si prepara a trasmettere la Serie A in esclusiva dal prossimo campionato (tre partite in co-esclusiva con Sky), pare ormai certo l'addio di uno dei volti più noti dell'azienda: Diletta Leotta. "Pare che Diletta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV", ha svelato su Twitch il giornalista Sandro Sabatini.

Notizia confermata anche da Paolo Bargiggia, che ha svelato che la giornalista guadagnerebbe 400mila euro a stagione. “Dicono che la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un’altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania“, ha aggiunto su Twitter Maurizio Pistocchi.

Il gruppo Dazn avrebbe già individuato la sostituta nella "campionessa" di Mediaset Giorgia Rossi.