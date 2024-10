"Non risultano alla difesa ulteriori accuse, nei confronti del Cardinale Becciu, diverse da quelle attualmente in dibattimento davanti al Tribunale vaticano, rispetto alle quali, con forza e fermezza, egli rivendica la propria innocenza, confidando profondamente nel Giudice terzo". Lo affermano in una nota gli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, difensori del cardinale Angelo Becciu nel processo in corso in Vaticano.

"Il cardinale sarà in ogni caso pronto a chiarire, con la forza della verità e con il consueto rispetto delle Istituzioni, ogni eventuale ulteriore contestazione", aggiungono i legali.

Il comunicato arriva in seguito a quanto riportato nelle ultime ore da numerosi organi di stampa, secondo i quali in un filone d'indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano parallelamente al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere.

