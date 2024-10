Ogni estate le zanzare ci fanno dannare e cerchiamo ogni rimedio per difenderci.

Ne esistono più di 2500 specie e un gran numero di queste possono essere veicolo di diverse malattie che colpiscono più di 700 milioni di persone ogni anno. In Italia, come riferisce Adnkrons se ne contano circa 70 specie, tra cui le più diffuse sono la zanzara comune, la zanzara di risaia e, da ormai da diversi anni, anche la più aggressiva zanzara tigre. Mentre le prime due sono per lo più attive dal tramonto all’alba, la zanzara tigre è in grado di pungere durante le ore più fresche del giorno, riuscendo a penetrare i vestiti e ‘colpendo’ ripetutamente. In realtà, la vera responsabile di queste fastidiose punture è la zanzara femmina: questa, a differenza del maschio, ha bisogno di nutrirsi di sangue ed è dotata di parti della bocca adatte a penetrare la pelle. Il sudore, odori e profumi corporei così come l’anidride carbonica emessa con il respiro sono poi gli ‘indizi’ che la zanzara segue per individuare le sue prede.

Su internet ci sono tantissimi consigli sui metodi da utilizzare per difendersi. Noi vi vogliamo proporre questo di "Portale del Verde": stop alle zanzare con soli 40 centesimi.

Serve una bottiglia di plastica, dello zucchero e una bustina di lievito di birra abbiamo creato una trappola per le zanzare davvero efficace. L'effetto dura per alcuni giorni poi va rifatta la semplice miscela.

IL VIDEO