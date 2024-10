In un Istituto scolastico in provincia di Napoli, una ragazzina di 17 anni, affetta da un melanoma, è vittima di offese, minacce e addirittura di aggressioni fisiche da parte di una sua compagna di classe.

Da diverso tempo subisce questi episodi di bullismo da parte della coetanea, e i genitori avevano già parlato con insegnanti e preside per fare in modo che si placassero. Ma il tutto è invece peggiorato, visto che la ragazza è finita al Pronto Soccorso il 27 settembre per lesioni ed escoriazioni. Così è partita la denuncia dei genitori alle forze dell’ordine. Già il giorno prima era iniziata la violenza, verbale e psicologica senza conseguenze fisiche.

Nella denuncia, inoltrata anche al provveditorato scolastico della Regione Campania si legge: “In virtù della sua malattia, la 17enne è stata oggetto di scherno e ha necessitato in passato del supporto psicologico richiesto dall’Asl”.

La ragazza più volte si è sentita dire che sarebbe dovuta morire, e ora ha paura di tornare in quella scuola.