Nel carcere di Poggioreale un detenuto ha ingoiato il cellulare che aveva introdotto all’interno della sua cella per sfuggire ai controlli della polizia penitenziaria.

Dopo qualche tempo però sono iniziati i dolori lancinanti all'addome, prima è stato trasferito nell’infermeria del carcere, dove è rimasto per circa un mese. Ma non appena le sue condizioni sono peggiorate è stato necessario trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale del Mare per essere sottoposto a una lastra che ha chiarito il mistero dei suoi dolori lancinanti.

Sottoposto ad un’operazione in laparoscopia, il 40enne è fuori pericolo.

Ancora da chiarire come il carcerato abbia potuto introdurre nella cella il telefono cellulare di 8 per 2 centimetri.