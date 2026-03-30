Le case di oggi non somigliano a quelle di dieci anni fa. Il confine tra lavoro, relax e convivialità è sbiadito, spingendoci a ripensare l’arredamento non come un insieme di oggetti statici, ma come un’architettura fluida capace di seguire i nostri ritmi. Abitare spazi ibridi richiede interlocutori capaci di tradurre i cambiamenti sociali in materiali, luci e volumi concreti.

Per capire l'evoluzione del design nel 2026, abbiamo incontrato un responsabile di Il Piccolo Design, realtà che dal 1968 realizza interni sartoriali e arredi di lusso, portando l'eccellenza della progettazione su misura in contesti internazionali.

D: Cinquant'anni di storia sono un traguardo importante. Qual è il valore che vi ha permesso di restare centrali in un mercato così dinamico?

"La coerenza nel metodo. Fin dal 1968, l'obiettivo è stato quello di unire l'alta falegnameria alla visione contemporanea degli architetti e degli stilisti più innovativi. Non siamo un semplice negozio, ma un centro di competenze dove l’idea diventa sostanza. Il Piccolo Design nasce come realtà familiare e oggi è un brand internazionale, ma il rapporto con il cliente resta diretto. Chi si rivolge a noi cerca un interlocutore che garantisca il risultato in prima persona, dalla prima bozza all'installazione finale."

D: Come si differenzia il vostro approccio produttivo in un’epoca di produzione seriale?

"Lavoriamo su progetti fuori standard. Mentre l'industria cerca la semplificazione per produrre grandi numeri, noi cerchiamo l'unicità del dettaglio. Utilizziamo essenze rare, metalli fusi in bronzo, boiserie intarsiate e pietre naturali. Se un ambiente richiede una fusione particolare o un tessuto fuori commercio, lo produciamo internamente. Questa capacità di operare come una bottega tecnologica permette di realizzare interni per residenze private, showroom di moda e spazi contract con un livello di precisione che la macchina industriale non può raggiungere."

D: Parlando di futuro, quali sono i pilastri che guideranno il design nei prossimi anni?

"La sostenibilità si traduce in durabilità, un arredo di alta gamma deve essere eterno. Nel 2026 vediamo un ritorno alla sensorialità. Le persone vogliono toccare il legno vivo, sentire la porosità della pietra, vivere in spazi che respirano. Investiamo molto nell’integrazione tra tecnologia invisibile e materiali naturali, per creare case avanzate ma accoglienti. Non serve aggiungere complessità, serve togliere il superfluo per far emergere la qualità dei materiali."

D: Anche l'organizzazione degli spazi interni sta cambiando profondamente. Come rispondete a queste nuove necessità?

"La richiesta di soluzioni flessibili cresce perché risponde a un bisogno di ordine fisico che riflette quello mentale. Il futuro del design prevede pareti che si muovono, illuminazione che segue il ritmo naturale della giornata e arredi trasformabili che ottimizzano ogni centimetro. Anticipiamo queste necessità offrendo strutture che migliorano l'uso dello spazio, dove l'estetica è al servizio di una logistica personale fluida e vestita con materiali di pregio."

D: Qual è l'aspetto più gratificante nel trasformare un'idea astratta in un ambiente abitabile?

"Vedere come la materia risponde alla luce e allo spazio. Spesso i clienti arrivano con un'ispirazione, un frammento di un’idea. Il nostro compito è dare una struttura tecnica a quel desiderio, assicurandoci che ogni giuntura, ogni cerniera e ogni superficie rispetti lo standard di eccellenza che ci siamo prefissati. La vera soddisfazione arriva quando il cliente entra nella sua nuova casa e percepisce che ogni millimetro è stato pensato per lui, senza compromessi."

D: In che modo l'intelligenza artigiana si sposa con le nuove tecnologie di progettazione?

"Usiamo strumenti digitali avanzati per visualizzare e calcolare ogni ingombro, ma la decisione finale passa sempre dall'occhio umano e dalla mano del falegname. La tecnologia accorcia i tempi, ma non sostituisce la sensibilità nel capire come un legno reagirà a una certa finitura o come una pietra cambierà aspetto sotto una particolare luce. È questa unione tra precisione numerica e intuito artigiano a definire il nostro modo di lavorare oggi."

D: Un'ultima domanda: cosa vede nel futuro de Il Piccolo Design?

"Vedo un'espansione della nostra capacità di personalizzazione estrema. Il futuro dell'azienda è legato alla continua ricerca di materiali che sappiano invecchiare con grazia e all'integrazione di sistemi domotici sempre più discreti. Vogliamo che la nostra firma continui a essere sinonimo di un abitare consapevole, dove l'eccellenza costruttiva italiana incontra le esigenze di un pubblico globale che cerca autenticità e benessere. La nostra missione resta quella di trasformare ogni casa in un'opera d'arte funzionale, solida e profondamente personale."