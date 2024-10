Fabrizio Lombardo, ex capo della Miramax e stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è stato denunciato per stupro presso la Corte Suprema di New York. Ad accusarlo è l'ex modella Sara Ziff, fondatrice di Model Alliance, un gruppo per la difesa di modelle e creatori di moda. Lo riferisce il New York Times.

Secondo la denuncia, presentata il 6 aprile, Lombardo aggredì sessualmente Ziff in una stanza d'albergo a New York nel 2001, quando la modella aveva 19 anni. Ziff cita in giudizio Lombardo, Weinstein, la Disney e le sue sussidiarie Buena vista e Miramax per abuso e negligenza. Ciò è possibile grazie all'Adult Survivor Act del maggio 2022, che estende fino al novembre 2023 il diritto di vittime di reati sessuali di ottenere un risarcimento civile che altrimenti sarebbe caduto in prescrizione.

Lombardo era molto vicino a Weinstein, che è stato suo testimone di nozze nel 2003. Il nome di Lombardo è stato citato in molte delle accuse di stupro contro l'ex potentissimo produttore cinematografico di Hollywood, che sta scontando 39 anni di carcere per reati sessuali. Per la prima volta ora Lombardo viene accusato direttamente di aggressione sessuale.