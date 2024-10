È stato trovato morto Alfred Vefa, il sospetto killer ed ex marito di Klodiana Vefa, la 36enne di origini albanesi uccisa in strada a colpi di pistola a Castelfiorentino, in provincia di Firenze.

Come riporta TgCom24, il corpo senza vita del 44enne è stato trovato da Carabinieri in una zona isolata di San Casciano in Val di Pesa. I militari, che lo stavano cercando da ore, pensano si sia tolto la vita sparandosi con la stessa arma che probabilmente è stata utilizzata per uccidere la ex moglie. La scoperta durante le prime luci dell’alba di sabato.

Intanto, una carissima amica di Klodiana non si dà pace per ciò che è accaduto. "Dopo la morte di Klodiana mi ero praticamente barricata in casa – racconta la donna, come riporta TgCom24 – lui ancora in giro ed armato. Poteva venire a cercarmi e uccidere anche me. Lui mi odiava e mi temeva perché gli tenevo testa".

"Klodiana non ha mai denunciato per i figli. Aveva paura che se lo avesse fatto lui avrebbe fatto del male ai suoi ragazzi: uno sfregio per colpire lei. E poi era convinta che anche denunciando le minacce, i pedinamenti e i tormenti che le infliggeva, non sarebbe cambiato nulla. Mi diceva: tanto quello che vuole fare lo farà lo stesso", conclude la donna.