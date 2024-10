"Nei prossimi mesi cambierò il mio cognome, non riesco a nominare più mio fratello, né il suo cognome". Lo racconta, in un'intervista a Quarto Grado, Laura Bossetti, sorella di Massimo, condannato all'ergastolo per il delitto di Yara Gambirasio e attualmente recluso nel carcere di Bollate.

La donna ha deciso di allontanarsi dalla vicenda in maniera drastica. "Mi fa troppo male, sono stanca, questo cognome è stranziante da portare".

"Voglio guardare avanti. Forse ho sbagliato a dire che i nostri genitori sono morti per il dolore, ma è così. Io gli voglio bene, ma lui ha deciso di allontanarsi. Ho avuto la tentazione di fermarmi al carcere di Bollate, ma non sono entrata".