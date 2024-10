"La pratica dell'overbooking nei trasporti è una pratica odiosa e dannosa, ancor di più se applicata in regime di continuità territoriale. Non può esistere perché non esistono altri mezzi di trasporto per portarti a destinazione". Lo dichiara Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

"In Parlamento ci siamo già attivati: infatti, la maggioranza di centrodestra ha approvato, nella commissione trasporti della Camera dei Deputati, il parere che impegna il Governo ad agire in Europa per modificare il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2005, ed in particolare agli articoli. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del Regolamento suddetto - aggiunge - Non solo caro voli ma maggiori tutele per i pendolari. Nelle prossime settimane parleremo di ulteriori misure per costruire una vera continuità territoriale e quali misure utile per una riforma europea".