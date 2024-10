E' morto questa notte all'Istituto dei tumori di Milano Phlippe Daverio, storico, critico d'arte, gallerista e scrittore. Nato a Mulhouse nel 1949, in Alsazia, avrebbe compiuto 71 anni ad Ottobre. Poliglotta, parlava quasi tutte le lingue europee. Intorno al Sessantotto si trasferì a Milano, dove ricoprì anche il ruolo di assessore alla Cultura. Personaggio eccentrico, dopo aver abbandonato gli studi alla Bocconi aprì una galleria d'arte, che riscosse subito grande successo nella città, principalmente nella rivalutazione dell'arte novecentesca, compresa quella di epoca fascista.

Tra i suoi contributi al mondo dell'arte, anche svariate e famose pubblicazioni. Con la casa editrice Rizzoli ha pubblicato nel 2011 il libro Il museo immaginato, nel 2012 Il secolo lungo della modernità, nel 2013 Guardar lontano veder vicino e a fine 2014 Il secolo spezzato delle avanguardie. Per la stessa casa editrice sono usciti nel 2015 i volumi La buona strada, L'arte in tavola e Il gioco della pittura. L'ultimo volume, sempre per l'editore milanese, nel 2019, La mia Europa a piccoli passi. Tra i diversi e prestigiosi incarichi accumulati negli anni, anche quello di giurato del Premio Campiello, uno dei più prestigiosi premi letterari italiani.

Fu docente presso la IULM di Milano, e al Politecnico sino al 2016. E' stato anche un noto personaggio televisivo, protagonista in diversi programmi Rai: nel 1999 in qualità di inviato speciale della trasmissione Art'è, nel 2000 come conduttore di Art.tù, poi volto protagonista ne Il Capitale di Philippe Daverio e in Passepartout, con i quali portò storia e arte nelle case degli italiani. Frequente la sua partecipazione a Striscia la Notizia, il celebre programma satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5.

A rendere noto il decesso di Daverio, la regista e direttrice del Franco Parenti, Andree Ruth Shammah, che ha detto all'Ansa: "Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte". "Amico mio, il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina", ha poi aggiunto su Instagram Shammah.