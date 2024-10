«Abbiamo ricucito le relazioni con il governo. Abbiamo vinto una battaglia, una battaglia condotta non soltanto dai sindaci ma da milioni di cittadini, quelli che vivono nelle periferie, ai quali avevamo promesso un'operazione di ricucitura urbanistica e sociale che forse non avevano mai avuto».

Sono le parole pronunciate dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al termine di una riunione al ministero per gli Affari regionali, nel corso della quale è stata raggiunta un’intensa sui fondi per le periferie. I sindaci sono tornati oggi in Conferenza Unificata che avevano disertato per diverse settimane per protestare contro la soppressione del fondo contenuta in una misura del Milleproroghe.

«Abbiamo convinto il governo a tornare indietro – ha aggiunto Decaro –, a mettere nuovamente a disposizione le risorse, non si fermeranno né la progettazione né i lavori. I fondi sono gli stessi che ci sono sempre stati, un miliardo e 600 milioni, e vengono solamente distribuiti nei prossimi due anni; ci saranno anche i rimborsi di tutte le spese sostenute. In questa maniera – ha concluso – possiamo completare gli interventi che erano stati previsti dal bando periferie».