Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha aggiornato i cittadini circa l'emergenza coronavirus nella regione tramite una diretta Facebook.

Il presidente campano ha anche lanciato un monito ai colleghi delle regioni settentrionali più esposte in merito alla possibile riapertura: "Abbiamo salvato la Campania. Siamo la regione con la maggior densità di abitanti per chilometro quadrato, 430 a 1 il rapporto, in alcune aree anche 1.000 a 1. Non era scontato salvare la regione. Tanti in Italia stanno provando a sporcare la faccia della Campania, ma la verità è sotto gli occhi di tutti. Noi non perdiamo tempo, la Campania è la regione con la mortalità più bassa rispetto ad altre regioni come la Basilicata e ha anticipato di due settimane le scelte del Governo".

"Siamo stati lungimiranti - prosegue De Luca - e saremo i primi in Italia ad uscire dal tunnel se continuiamo così. Si è aperta la Fase 2 con la politica politicante, che tristezza! L'esempio del MES è sconcertante. Capiamoci bene: centinaia di miliardi di euro non ce li regalerà nessuno, la battaglia dovrà essere sugli interessi e sui tempi di pagamento. Quando dicono che 'gli italiani fanno da soli' cosa intendono? Buoni del tesoro? Sarebbe difficile emetterli per tanti miliardi".