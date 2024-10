Il governatore campano Vincenzo De Luca apre la polemica rivolta al Governo. La Regione, ha detto il presidente intervenendo a "Che tempo che fa", "nel giro di 72 ore è passata da zona gialla a zona rossa. Il ministero dica cosa è accaduto. O le carte che non sono state lette martedì o non sono state lette venerdì. Oppure il Governo non ha retto alla campagna mediatica contro la Campania".

La decisione, secondo De Luca, "ha lasciato delle zone d'ombra". "Io non ho capito questo, eravamo in zona gialla martedì in 72 ore siamo arrivati in zona rossa. Niente di sconvolgente, ma sarebbe bene che il Ministero spieghi cosa è cambiato in 72 ore.

"Noi dobbiamo collaborare con il governo a condizione che ognuno faccia il suo dovere", precisa il presidentedell Regione.