"Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata. Grazie". Lo ha detto Elodie in una story su Instagram. La cantante prende una posizione chiara in relazione alla vicenda del Ddl Zan, dopo le notizie secondo cui il Vaticano ha chiesto di modificare il provvedimento. Le sue parole hanno scatenato e diviso i social. Alcuni hanno fatto notare che le dichiarazioni appaiono contradditorie, considerata la grande croce tatuata sul braccio, simbolo di cristianità.